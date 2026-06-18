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07:24, 18 июня 2026Путешествия

Пассажиров Шереметьево эвакуировали на время атаки БПЛА

Пассажиров Шереметьево эвакуировали в укрытия на время атаки БПЛА
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Пассажиров аэропорта Шереметьево оперативно эвакуировали в безопасные места из-за угрозы БПЛА. Об этом говорится в Telegram-канале воздушной гавани.

Защитная мера коснулась в том числе людей, уже находившихся в самолетах. До снятия ограничений пассажиры находились в укрытиях, проходы из паркингов в терминалы были перекрыты.

После снятия временных ограничений сотрудники аэропорта вернулись на рабочие места, пассажиров организованно сопроводили из укрытий в терминалы.

Ранее 18 июня мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что нескольким беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) удалось достичь московского НПЗ. Он уточнил, что в настоящее время принимаются меры к ликвидации последствий атаки.

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