Cтало известно о смерти восьмилетней девочки после атаки ВСУ в Подмосковье

Губернатор Подмосковья Воробьев сообщил о смерти восьмилетней девочки после атаки ВСУ

В Жуковском восьмилетняя девочка стала жертвой атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), осуществленной 18 июня. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в Telegram.

Как стало известно, ребенок вместе с бабушкой находились в загоревшемся в результате налета доме. Женщина не пострадала. «Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Мы окажем семье всю необходимую помощь и поддержку», — написал Воробьев.

Он добавил, что 18 июня повреждения получили 18 многоквартирных домов. Разрушения зафиксированы в Котельниках, Люберцах, Раменском, Жуковском и Балашихе. По словам губернатора, важно как можно быстрее устранить последствия налета.

Днем ранее Воробьев сообщил о 17 пострадавших в результате атаки ВСУ в Подмосковье. Сведения о раненых поступали из Раменского, Солнечногорска, Люберец и Котельников. Среди госпитализированных есть дети.

18 июня ВСУ предприняли крупнейшую за два года попытку атаки на Москву. Согласно информации, опубликованной мэром столицы Сергеем Собяниным, за утро средства противовоздушной обороны сбили более 190 беспилотников. В результате попадания дрона загорелся Московский нефтеперерабатывающий завод.

Днем 19 июня Украина вновь выпустила по Москве беспилотники. По состоянию на 12:50 по московскому времени сбито уже 19 дронов