Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:16, 19 июня 2026Россия

Украина выпустила беспилотники по Москве

Собянин сообщил об уничтожении трех беспилотников, летевших на Москву
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Средства противовоздушной обороны сбили три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевших на Москву. Об отражении попытки удара сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.

Информация о районах падения обломков и возможных последствиях на земле не приводится. На местах уже работают специалисты экстренных служб.

Дополнение: В 12:22 Собянин отчитался о поражении еще трех дронов, выпущенных по Москве. Черех несколько минут стало известно, что общее число сбитых летательных аппаратов достигло 10.

Днем ранее ВСУ предприняли крупнейшую за два года попытку атаки на Москву. Согласно информации, опубликованной мэром столицы, утром 18 июня средства ПВО сбили более 190 беспилотников. В результате попадания дрона загорелся Московский нефтеперерабатывающий завод. В Подмосковье пострадали 17 человек. Сведения о раненых поступали из Раменского, Солнечногорска, Люберец и Котельников. Среди госпитализированных есть дети.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина выпустила беспилотники по Москве

    Иранскую певицу приговорили к порке плетью

    Два аэропорта Москвы прекратили работу

    Москвичам спрогнозировали потепление

    В Минобороны сообщили о семи ударах возмездия по объектам на Украине

    Главе Евросовета пришлось оправдываться за контакты с Москвой

    В Финляндии раскрыли планы стран Европы в отношении России

    Доктор Мясников назвал недоразвитыми откладывающих рождение детей людей

    Российские военные объявили о взятии населенного пункта в ДНР

    Акции SpaceX за два дня растеряли половину ажиотажного роста

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok