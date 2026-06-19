Украина выпустила беспилотники по Москве

Собянин сообщил об уничтожении трех беспилотников, летевших на Москву

Средства противовоздушной обороны сбили три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевших на Москву. Об отражении попытки удара сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.

Информация о районах падения обломков и возможных последствиях на земле не приводится. На местах уже работают специалисты экстренных служб.

Дополнение: В 12:22 Собянин отчитался о поражении еще трех дронов, выпущенных по Москве. Черех несколько минут стало известно, что общее число сбитых летательных аппаратов достигло 10.

Днем ранее ВСУ предприняли крупнейшую за два года попытку атаки на Москву. Согласно информации, опубликованной мэром столицы, утром 18 июня средства ПВО сбили более 190 беспилотников. В результате попадания дрона загорелся Московский нефтеперерабатывающий завод. В Подмосковье пострадали 17 человек. Сведения о раненых поступали из Раменского, Солнечногорска, Люберец и Котельников. Среди госпитализированных есть дети.