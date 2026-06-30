Губернатор рассказал о разрушениях после массированной атаки ВСУ в Подмосковье

Воробьев: Атака 60 беспилотников ВСУ отражена в Подмосковье

В Подмосковье в результате массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждены административное здание и жилые дома. О разрушениях рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram.

По его словам, всего в ночь на 30 июня средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы отразили в регионе атаку 60 беспилотников. Дроны уничтожены в Домодедово, Чехове, Дубне, Кашире, Воскресенске, Павловском Посаде, Одинцово, Бронницах, Раменском, Ступино, Коломне и Егорьевске.

В Дубне обломки беспилотника повредили административное здание. В деревне Фатеево Павлово-Посадского округа дрон рухнул на частный дом. Кроме того, фрагменты летательного аппарата нашли в Раменском и Коломне. На местах работают экстренные и оперативные службы.

В Егорьевске в результате падения дрона загорелся частный жилой дом. Спасатели извлекли из-под завалов четверых человек, в том числе шестимесячного ребенка. Младенца спасти не удалось. Трое пострадавших госпитализированы.

Ранее Минобороны России сообщило, что всего в ночь на вторник средства ПВО сбили над регионами 419 украинских дронов. Под удар попали Тамбовская, Тверская, Орловская, Рязанская и Липецкая области, Московский регион, Крым, Краснодарский край и другие субъекты.