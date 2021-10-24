В России выявлен максимальный недельный прирост заболевших COVID-19

За неделю в России число заболевших COVID-19 возросло на 248 956, это максимум за пандемию

За прошедшие семь дней в России число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом возросло на 248 956 случаев, сообщает ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Таким образом, недельный прирост оказался на 14,6 процента больше, чем на предыдущей неделе, что стало максимумом с начала пандемии.

Отмечается, что рекордно быстро растет и число заразившихся COVID-19 пациентов, которые проходят лечение в данный момент. За семь дней оно увеличилось на 76 371 и достигло 845 122.

Ранее стало известно, что в России за 23 октября выявили 35 660 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся за все время составило 8 241 643.