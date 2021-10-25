В Минздраве заявили об отсутствии пика четвертой волны COVID-19 в России

Специалист Минздрава Чуланов: в России еще не достигнут пик четвертой волны COVID-19

В России еще не достигнут пик четвертой волны коронавируса. Об отсутствии пика заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов, его цитирует «Интерфакс».

«В настоящее время нет оснований считать, что уровень заболеваемости COVID-19 в Российской Федерации достиг пика», — заявил Чуланов.

По его словам, распространение инфекции по стране зависит от уровня вакцинации и соблюдения ограничительных мер из-за ситуации с коронавирусом.

Ранее инфекционист Тимаков заявил, что новая волна пандемии COVID-19 станет для россиян самой тяжелой. По его словам, ситуация стабилизируется только к середине декабря. Специалист предполагает, что следующие волны будут переноситься легче, поскольку россияне будут реже заболевать тяжелой формой ковида.