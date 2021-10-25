Врач рассказал о готовности российской медицины к мутации коронавируса AY.4.2

Вирусолог Альтштейн: когда новый штамм распространится по миру, тогда мы им и займемся

Паниковать из-за обнаружения в России мутации коронавируса AY.4.2 преждевременно, заявил доктор медицинских наук, профессор и вирусолог Анатолий Альтштейн. В беседе с «Лентой.ру» врач заявил, что отечественная медицина готова к встрече с новой разновидностью COVID-19. Эксперт уверен, что заниматься новой мутацией следует лишь тогда, когда она распространится по миру.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о регистрации в Москве и Подмосковье трех случаев заражения мутацией коронавируса AY.4.2. Она подчеркнула, что ведомство внимательно следит за распространением этой мутации. Также Попова рассказала, что распространенность мутации «дельта»-штамма в Великобритании составляет семь процентов.

Штаммы приходят и уходят

Альтштейн заявил, что пока нет данных о том, как российские вакцины действуют на новую мутацию коронавируса. Однако, добавил вирусолог, нет причин сомневаться в том, что препараты по крайней мере так же эффективны, как и против «дельта»-штамма.

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«Сильно волноваться на этот счет преждевременно. Штаммы, как говорится, приходят и уходят. Будет ли иметь какое-то значение эта разновидность коронавируса, сказать пока трудно. По большей части, когда новые штаммы обнаруживаются, они оказываются недостаточно активными и важными. Поэтому особой паники по поводу этой разновидности разводить не стоит. Появился и появился. Если он вытеснит тот штамм, который сейчас распространяется в России, и распространится по всему миру, тогда мы и будем этим штаммом заниматься», — подчеркнул Альтштейн.

Вирусолог заверил, что российские медицина и вирусология полностью готовы к появлению новых штаммов. «Врачам не нужно ничего знать про этот новый штамм. Они будут лечить ковид по тем схемам, которые у них есть. Обнаружение этого штамма ничего не меняет», — пояснил доктор медицинских наук.

19 октября стало известно, что в Великобритании начала распространяться новая форма коронавируса — ею заразились около десяти процентов от всех пациентов. Позднее случаи заболевания AY.4.2 зафиксировали в Израиле и США.

В Минздраве России заявили, что особенностями линии является ее заразность и быстрое развитие симптоматики.