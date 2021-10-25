Попова обратилась к россиянам

Попова призвала россиян ограничить контакты во время нерабочих дней и никуда не ездить

Во время нерабочих дней нужно ограничить свои контакты и никуда не ездить. С таким обращением к россиянам выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее цитирует РИА Новости.

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Режим нерабочих дней в России предложила ввести вице-премьер Татьяна Голикова 19 октября. Во время совещания с правительством президент Владимир Путин поддержал ее предложение и заявил, что сейчас особенно важно «сбить пик новой волны эпидемии». Указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября глава государства подписал 20 октября.