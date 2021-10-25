В Роспотребнадзоре назвали долю заболевших «дельта»-штаммом в мире

Попова: почти 100 процентов случаев COVID-19 в мире приходится на «дельта»-штамм

Почти 100 процентов заражений коронавирусом в мире приходится на «дельта»-штамм. Такую долю инфицированных индийским вариантом COVID-19 назвала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире Первого канала, ее цитирует ТАСС.

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По ее словам, совсем недавно на индийский штамм приходилось 95 процентов заражений. Попова добавила, скорость распространения «дельта»-штамма в шесть раз меньше, чем у гриппа.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, то до сих пор не появилось вразумительных данных о происхождении коронавируса.

Ранее Анна Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 среди школьников и пенсионеров. При этом случаев пневмонии из-за коронавирусной инфекции стало меньше — это происходит благодаря вакцинации, отметила она.

Глава ведомства также призвала россиян ограничить контакты и никуда не ездить в период нерабочих дней. Она добавила, что меры по борьбе с коронавирусом в регионах объявили задолго до нерабочих дней.