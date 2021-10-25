Попова заявила об обнаружении мутации коронавируса AY.4.2 в Москве и Подмосковье

Попова: в Москве и Подмосковье выявили три случая заражения мутацией коронавируса AY.4.2

В Москве и Подмосковье зарегистрированы три случая заражения мутацией коронавируса AY.4.2. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире Первого канала, ее цитирует РИА Новости.

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Она подчеркнула, что ведомство внимательно следит за распространением этой мутации.

Попова рассказала, что распространенность мутации «дельта»-штамма в Великобритании составляет семь процентов.

19 октября стало известно, что в Великобритании начала распространяться новая форма коронавируса — ею заразились около 10 процентов от всех пациентов. Позднее случаи заболевания AY.4.2 зафиксировали в Израиле и США.

В Минздраве заявили, что особенностями линии является ее заразность и быстрое развитие симптоматики. Эпидемиолог Роспотребнадзора Горелов отметил, что один заболевший мутацией AY.4.2 может заразить до девяти человек.