Попова заявила об обнаружении мутации коронавируса AY.4.2 в Москве и Подмосковье

В Москве и Подмосковье зарегистрированы три случая заражения мутацией коронавируса AY.4.2. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире Первого канала, ее цитирует РИА Новости.
Она подчеркнула, что ведомство внимательно следит за распространением этой мутации.
Попова рассказала, что распространенность мутации «дельта»-штамма в Великобритании составляет семь процентов.
19 октября стало известно, что в Великобритании начала распространяться новая форма коронавируса — ею заразились около 10 процентов от всех пациентов. Позднее случаи заболевания AY.4.2 зафиксировали в Израиле и США.
В Минздраве заявили, что особенностями линии является ее заразность и быстрое развитие симптоматики. Эпидемиолог Роспотребнадзора Горелов отметил, что один заболевший мутацией AY.4.2 может заразить до девяти человек.