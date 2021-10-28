В России впервые выявили 40 096 новых случаев коронавируса

В России впервые с начала пандемии за сутки выявили более 40 тысяч новых случаев COVID-19

В России за минувшие сутки выявили 40 096 новых случая COVID-19 в 85 регионах — это максимум с начала пандемии. Общее число заражений с начала пандемии составило 8 392 697. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в четверг, 28 октября.

40 096 случаев COVID-19 впервые с начала пандемии выявили в России

Днем ранее в стране зафиксировали 36 582 случая заражения.

Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве (8440), Санкт-Петербурге (3186) и в Московской области (2639). Меньше всего — в Чукотском автономном округе (18 случаев), Ненецком автономном округе (18 случаев) и в Магаданской области (31 случай).

За сутки скончались 1 159 пациентов с COVID-19, всего с начала пандемии умерли 235 057 человек.