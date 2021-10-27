В России две недели подряд выявляют более 30 тысяч новых случаев COVID-19

В России за минувшие сутки выявили 36 582 новых случая COVID-19. Общее число заражений с начала пандемии составило 8 352 601. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в среду, 27 октября.

36 582 случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Днем ранее в России выявили 36 446 новых случаев заражения. В стране две недели подряд выявляют более 30 тысяч заболевших COVID-19 за сутки.

Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве (5789), Санкт-Петербурге (2913) и в Московской области (2670). Меньше всего — в Ненецком автономном округе (16 случаев), Чукотском автономном округе (17 случаев) и в Магаданской области (28 случаев).

За сутки скончались 1 123 пациентов с COVID-19, всего с начала пандемии умерли 233 898 человек.

Суточный показатель выздоровлений составил 29 151, общий — 7 242 735.

Уровень коллективного иммунитета составляет 45,7 процента. Двумя компонентами вакцины привито 49 161 150 россиян.