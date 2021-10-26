Оценена способность российских ПЦР-тестов выявить мутацию коронавируса AY.4.2

Большинство российских тест-систем на коронавирус могут определить новый вариант штамма «дельта» AY.4.2, заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, пишет РИА Новости.

По словам эксперта, тест-системы на основе ПЦР или изотермической амплификации способны «узнать» этот вариант COVID-19. «Особенность этой линии — две ключевые замены в гене S-белка, который очень редко таргетируется разработчиками из-за известной изменчивости последовательности гена, потому они не влияют на эффективность тестов», — оценил сотрудник ведомства. По словам Хафизова, исследователи постоянно проверяют тест-системы на способность определять новые мутации.

О том, что в Великобритании начала распространяться новая форма коронавируса, стало известно 19 октября. Ею заразились около десяти процентов от всех пациентов. Позднее случаи заболевания AY.4.2 зафиксировали в Израиле и США. 21 октября его выявили в России.