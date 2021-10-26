Иммунолог усомнился в данных о двух регионах без роста заболеваемости COVID-19

Иммунолог Николай Крючков усомнился в данных о том, что в двух российских регионах — в Башкирии и на Чукотке — не фиксируется рост заболеваемости COVID-19. В беседе с «Лентой.ру» он отметил, что эти субъекты еще не достигли своих пиков заболеваемости и данные о реальной картине происходящего в регионе приходят с большим опозданием.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом заявила, что в России остались только два региона, где не фиксируется рост заболеваемости коронавирусом, — это Республика Башкортостан и Чукотка.

Увидеть реальную картину можно по смертности

Крючков отметил, что в начале пандемии регионы Среднего Поволжья показывали высокие темпы заболеваемости. К их числу относится в том числе Башкирия.

«Башкортостан показывает очень высокие цифры в реальности. Ситуация там плохая. Это был один из самых пораженных регионов. И в эту волну один из первых, кого поразил коронавирус. Напомню, с регионов Среднего Поволжья все началось, если не считать Москву. Необычно было то, что по темпам роста заболеваемости регионы Поволжья обгоняли Москву. Башкортостан, как и Татарстан, были одним из тех регионов, где все это происходило», — сообщил иммунолог.

Он усомнился в том, что в регионе уже прошел пик заболеваемости. По словам Крючкова, показателем, по которому можно будет судить, какова ситуация с коронавирусом в Башкирии, станет смертность. Однако эти данные можно будет проанализировать не ранее чем через месяц.

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«Мы увидим всю картину по смертности. Но, опять же, увидим не сразу. Там есть задержки в сроках предоставления этой информации. Информация оперштабов ненадежная, и в данной ситуации надо смотреть смертность от ковида, предоставляемую Росстатом. Она будет месяца через полтора. А затем, соответственно, нужно будет ждать информацию по избыточной смертности. Это еще где-то полмесяца. Фактически мы получаем большую задержку», — пояснил Крючков.

Говоря о Чукотке, иммунолог также усомнился в том, что темпы заболеваемости в регионе соответствуют данным, на которые опиралась Попова. Он заявил, что, скорее всего, в субъекте темпы действительно могли снизиться за счет низкой плотности населения, однако заявлять о том, что они прошли пик заболеваемости, преждевременно.

«У них задержка данных в неделю, — заявил Крючков. — Но они тоже близки к наивысшей точке заболеваемости. С учетом их особенностей у них в ближайшее время возможно наступление пика, но мы это поймем позже. Пик такая штука, которую мы понимаем только после его наступления, поскольку после заболеваемость вниз идет. Мы пока не знаем, что у них происходит, но судя по тому, что они демонстрируют отсутствие роста, может быть, они близки к пику», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Раннее сообщалось, что в России за минувшие сутки выявили 36 446 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего новых случаев зафиксировали в Москве (6074), Подмосковье (2930), а также в Санкт-Петербурге (2735).