Попова назвала два региона без роста заболеваемости COVID-19

Попова: заболеваемость COVID-19 не растет только в двух регионах России

В России остались только два региона, где не фиксируется рост заболеваемости коронавирусом. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом, передает ТАСС.

При этом, как отметила она, за последние две недели рост заболеваемости от 8 до 15 процентов фиксируется во всех федеральных округах России. Кроме того, в 32 регионах заметна растущая заболеваемость и заболеваемость, превышающая среднероссийские показатели.

«Увеличилась доля столичных регионов, и сейчас на Москву, Московскую область и город Санкт-Петербург приходится 35,7 процента всей заболеваемости в Российской Федерации», — уточнила она.

В России за минувшие сутки выявили 36446 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего новых случаев зафиксировали в Москве (6074) , Подмосковье (2930), а также в Санкт-Петербурге (2735).