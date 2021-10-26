Россиянам показали новые сертификаты о вакцинации от COVID-19

Алексей Кузнецов: все факты вакцинации от COVID-19 будут учтены в новом сертификате

Все факты вакцинации и ревакцинации от коронавируса будут учтены в новом сертификате, утвержденном Минздравом России. Об этом во вторник, 26 октября, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Его слова приводит ТАСС.

Он отметил также, что в настоящий момент данные о предыдущей вакцинации можно найти в личном кабинете на Едином портале госуслуг.

В приложении к приказу Минздрава, опубликованном на интернет-портале правовой информации, россиянам также показали, как будет выглядеть новый сертификат о вакцинации от COVID-19.

Уточнялось, что он автоматически формируется в виде электронного документа на русском и английском языках не позднее, чем через три календарных дня после завершения вакцинации. В документе предусмотрено также место для QR-кода. Нововведения вступят в силу с 8 ноября, а сертификаты, оформленные ранее, будут переоформлены автоматически до 1 марта 2022 года.