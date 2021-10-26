Юрист назвал цель нового сертификата о вакцинации от COVID-19

Юрист Воробьев: полиция и работодатели не могут потребовать сертификат о вакцинации

Сертификат о вакцинации от коронавируса и об уже перенесенном COVID-19 может быть истребован только по решению суда — полиция или работодатель не могут требовать этот документ. Создание единой формы необходимо лишь для стандартизации и исключения случаев подделок документа. Такую цель введения нового сертификата в разговоре с «Лентой.ру» назвал судебный юрист Василий Воробьев.

Ранее Министерство здравоохранения России утвердило форму сертификата о вакцинации от коронавируса и об уже перенесенном COVID-19, приказ появился на интернет-портале правовой информации.

Новые документы начнут выдавать после того, как приказ вступит в силу 8 ноября. Сертификаты, оформленные до этого числа, автоматически изменятся на портале государственных услуг до 1 марта 2022 года.

Сертификат будет включать информацию о россиянине, прошедшем вакцинацию: в нем отразятся фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, адрес проживания и дата оформления документа. Также будет QR-код, данные о сделанных прививках. Врачи включат в документ сведения о ревакцинации, наличии медицинских противопоказаний и о ранее перенесенном заболевании. Запись формируется сразу на русском и английском языках не позднее, чем через три календарных дня после прохождения иммунизации. При желании его можно получить на бумажном носителе.

Стандартизация информации

По мнению Воробьева, создание единой формы сертификата о вакцинации от коронавируса и об уже перенесенном COVID-19 нужно только для стандартизации информации. Также это позволит избежать создание поддельных аналогичных документов, добавил он.

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«По большому счету, какой-то выдающейся роли у данного документа нет. Такая справка больше нужна человеку, нежели правоохранительным органам. Она больше доказывает, что человек получил прививку, нежели добавляет какую-то новую информацию о человеке, которая могла бы потребоваться полиции или другим госорганам. Для получения информации о человеке существуют гораздо более интересные способы получения данных», — отметил Воробьев.

Юрист подчеркнул, что информация, содержащаяся в этом документе, тем не менее относится к конфиденциальной. «Такие данные могут быть истребованы полномочными органами только по решению суда. Если в отношении человека ведется административное дело и правоохранительные органы сомневаются в подлинности справки, они имеют право запросить предоставить эту справку через суд», — пояснил он.

Воробьев добавил, что на данный момент в российском законодательстве не предусмотрено наказаний за отказ от вакцинации. «В связи с этим предъявление данной справки остается делом добровольным. Требовать ее никто не может. Ни полиция, ни работодатель», — резюмировал юрист.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что россиянам, которые сделали прививку от COVID-19, должны давать два оплачиваемых выходных. Он поручил увеличить охват тестов на коронавирус и в ближайшее время предусмотреть изоляцию заболевших.