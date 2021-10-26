Россиянам начнут выдавать новые сертификаты о вакцинации от COVID-19

Министерство здравоохранения России утвердило форму сертификата о вакцинации от коронавируса и об уже перенесенном COVID-19, приказ появился на интернет-портале правовой информации.

Материалы по теме «Руки прочь от наших прав!» Как карантин в Европе привел к массовым беспорядкам и протестам против вакцинации «Легкая эпидемия слабоумия» Россияне не хотят прививаться и соблюдать антиковидные меры. Что об этом говорят врачи?

Новые документы начнут выдавать после того, как приказ вступит в силу 8 ноября. Сертификаты, оформленные до этого числа, автоматически изменятся на портале государственных услуг до 1 марта 2022 года.

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Сертификат будет включать информацию о россиянине, прошедшем вакцинацию: в нем отразятся фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, адрес проживания и дата оформления документа. Будут QR-код, данные о сделанных прививках. Врачи включат в документ сведения о ревакцинации, наличии медицинских противопоказаний и о ранее перенесенном заболевании. Запись формируется сразу на русском и английском языках не позднее, чем через три календарных дня после прохождения иммунизации. При желании его можно получить на бумажном носителе.

Выходные на прививку

Президент России Владимир Путин считает, что россиянам, которые сделали прививку от COVID-19, должны давать два оплачиваемых выходных. Он поручил увеличить охват тестов на коронавирус и в ближайшее время предусмотреть изоляцию заболевших.

Поддельные документы

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что около 80 процентов заболевших COVID-19 россиян, признающихся в прохождении вакцинации, купили документ. По его словам, проверить, делал ли человек прививку, можно с помощью специального анализа на наличие маркеров препарата.

Они думают подсознательно, что они провакцинированы, и менее себя охраняют. И вот эти люди заболевают, и, как правило, очень тяжело. Это беда. Александр Гинцбург О психологии людей, пользующихся фальшивыми документами

Благодаря такому исследованию медики выяснили, что у большинства «привитых» россиян нет этих маркеров. Он напомнил, что купившие сертификаты граждане заражаются COVID-19 и умирают. По мнению ученого, после приобретения липового сертификата у людей меняются поведение и психология.

В 2021 году в Москве возбуди 75 уголовных дел по фактам мошенничества с медицинскими документами, Роскомнадзор направил запросы о блокировке более 470 интернет-порталов, где можно было приобрести «услуги» по оформлению таких документов.

Умирать дома

В понедельник, 25 октября, о своем отношении к непривитым россиянам высказал главный врач городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы в Иркутской области Владимир Новожилов. По словам медика, «жить или умереть — личное дело каждого». Он напомнил, что россияне знают об опасности коронавируса и все равно отказываются от вакцинации. Таким гражданам он посоветовал не занимать койки в больницах.

Вот если вы не привились и заболели, тогда не звоните на скорую, помирайте дома. Владимир Новожилов О нежелании россиян прививаться

Оценка россиян

Жители страны не торопятся винить тех, кто покупает липовые сертификаты о вакцинации. Согласно опросу SuperJob, только 41 процент опрошенных осуждают такое мошенничество. 32 процента граждан не увидели в покупке фейковых справок ничего плохого.