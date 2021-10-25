Гинцбург назвал долю купивших сертификаты о вакцинации среди заболевших COVID-19

Гинцбург: 80 процентов тех, кто заболел COVID-19 и якобы привился, купили сертификат

Около 80 процентов заболевших COVID-19 россиян, которые утверждают, что привились, купили документ о вакцинации. Такую долю купивших сертификаты назвал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью ТАСС.

«Если вакцинированные якобы "Спутником V" тяжело заболевают, как показывают данные, это люди, которые, к сожалению, воспользовались теми сертификатами, которые они купили, поддельными сертификатами», — заявил Гинцбург.

По его словам, проверить реальное наличие прививки у человека можно с помощью специального анализа на наличие маркеров препарата. С помощью такого анализа специалисты выяснили, что у 80 процентов заболевших и якобы привитых эти маркеры отсутствуют.

Гинцбург подчеркнул, что россияне, покупающие сертификаты, тратят деньги, а после заболевают и умирают.

«Они обманывают сами себя. У них, видимо, психологически меняется представление. Они думают, что действительно привиты, ослабляют всякие карантинные ограничения», — сказал эпидемиолог.

Он подчеркнул, что риск заболевания у такой группы людей выше, потому что они не соблюдают ограничительные меры. Кроме того, такие россияне подвергают угрозе других людей.

Ранее вирусолог Аграновский связал рост числа новых случаев COVID-19 в России с мошенничеством и антипрививочниками. По его словам, ситуация с коронавирусом ухудшается из-за граждан, которые покупают поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19.