Главврач детской больницы посоветовал непривитым россиянам помирать дома

Главный врач городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы в Иркутской области Владимир Новожилов посоветовал непривитым россиянам в случае заражения коронавирусной инфекцией не звонить в скорую, а помирать дома. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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По его словам, жить или умереть — личное дело каждого, но не нужно занимать место в госпитале, если человек был предупрежден о необходимости вакцинироваться, но не стал этого делать. «Вот если вы не привились и заболели, тогда не звоните на скорую, помирайте дома», — сказал главврач.

По словам медика, звоня в скорую человек обращается в систему здравоохранения, которая, в свою очередь, предупреждала граждан о том, что необходимо сделать прививку от COVID-19. Также, как отметил врач, и в случае, если курильщик жалуется на то, что у него инфаркт, он был предупрежден о возможных последствиях вредной привычки. Человек попадает в реанимацию, потому что он не верит в вакцинацию, а в реанимации начинает верить, подытожил Новожилов.

Ранее врач-вирусолог Евгений Тимаков заявил, что в организме человека есть несколько органов, которые коронавирус поражает чаще всего. По его словам, это легкие и кишечник. Кроме того, как отметил медик, коронавирус сильно воздействует на иммунологическую память.