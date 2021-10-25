Вирусолог назвал условие для бессимптомного заражения «дельта»-штаммом

«Дельта»-штамм коронавируса бессимптомно могут перенести люди с сильным врожденным иммунитетом или ранее перенесшие другие варианты инфекции. Такое условие назвал в интервью телеканалу «Москва 24» ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев.

По его словам, подсчитать процент бессимптомно болеющих COVID-19 очень сложно из-за отсутствия массового тестирования.

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«Вряд ли больше 25 процентов от заразившихся переносят коронавирус бессимптомно. С учетом повышенной агрессивности "дельта"-варианта, на мой взгляд, этот показатель снизился», — поделился мнением Скулачев и добавил, что течение болезни зависит от дозы полученного вируса.

Если вируса мало, то велика вероятность, что организм победит его или болезнь пройдет бессимптомно, объяснил вирусолог. Еще один фактор, помогающий незаметно перенести заражение, — кросс-реактивный иммунитет.

«У нас есть еще четыре коронавируса, которые гуляют в нашей популяции уже тысячи лет. Существуют довольно убедительные работы, в которых говорится, что если человек недавно болел одним из них, то и течение SARS-CoV-2 проходит легче», — заявил Скулачев. Также бессимптомной болезни способствует и вакцинация от коронавируса, резюмировал специалист.

Ранее доктор медицинских наук, профессор и вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, паниковать из-за обнаружения в России мутации коронавируса AY.4.2 преждевременно. Также он высказал мнение, что отечественная медицина готова к встрече с новой разновидностью COVID-19.