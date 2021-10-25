Познер прокомментировал предложение Путина отказаться от обязательной вакцинации

Ведущий Первого канала и журналист Владимир Познер заявил, что выступает за обязательную вакцинацию от COVID-19. При этом она не должна быть принудительной на законодательном уровне. В материале, опубликованном на сайте «Познер Online», журналист предложил создать в России такие условия, при которых жить без прививки от коронавируса, было бы тяжело.

Познер отчасти согласился с позицией президента России Владимира Путина, который ранее заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию, поскольку она приведет к тому, что граждане начнут покупать липовые справки о якобы сделанных прививках от COVID-19. «Какие-то люди, конечно, будут покупать, и какие-то будут, конечно, продавать, я имею в виду QR-коды, это так, но таких будет все-таки гораздо меньше того количества, которые предпочтут вакцинироваться», — прокомментировал журналист предложение лидера государства отказаться от обязательной вакцинации.

По мнению телеведущего, необходимо ввести систему пропусков по QR-кодам для входа в кинотеатры, музеи, рестораны и любые виды транспорта. «Неприятно? Неприятно! Но я не хочу ходить рядом с людьми, которые могут меня заразить, потому что они такие, простите меня, тупые», — добавил Познер.

Познер также поделился тем, что среди его знакомых много людей, которые открыто говорят о том, что они купили справку о вакцинации. «И более того, они об этом говорят не только безо всякого стеснения, а даже с некоторой гордостью: вот, смотрите, что я сумел сделать, вот как, мол, я обманул государство», — рассказал ведущий.

Журналист добавил, что вакцинировался уже три раза и планирует продолжить делать прививки от COVID-19.

Ранее в октябре Путин заявил, что выступает против принуждения к вакцинации от коронавируса. По его словам, эта мера может привести к тому, что люди будут покупать справки. Президент отметил, что более эффективный способ — убеждать людей в том, что вакцинация лучше болезни, и объяснять, что существует только два варианта развития событий: или сделать прививку, или переболеть.