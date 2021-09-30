Познер заявил о попытке «заткнуть рот» социальным сетям в России

Ведущий Первого канала Владимир Познер высказался о возможных блокировках социальных сетей в России. В разговоре с «Радиоточкой НСН» журналист сравнил их с глушением иностранных радиостанций в СССР.

«Это политика, и это попытка заткнуть рот социальным сетям, в которых появляется то, что неугодно властям. Все очень просто», — заявил Познер. Телеведущий посчитал, что ситуация, при которой зарубежным соцсетям угрожают в России блокировкой, похожа на то, как в СССР глушили «вражеские голоса». При этом он отметил, что люди все равно слушали эти радиостанции, несмотря на запреты.

«С моей точки зрения, это типичная советская икота и, конечно же, абсолютно негативная вещь», — раскритиковал идею ограничения доступа к площадкам Познер.

Телеведущий также усомнился в том, что блокировка соцсетей будет эффективной мерой. Он напомнил, что даже в советский период около 40 миллионов человек так или иначе слушали запрещенные радиостанции. «Это выражение определенного страха и неумения аргументировать свою точку зрения. Мы не будем аргументировать — мы заставим вас замолчать», — заключил журналист.

Ранее Роскомнадзор пригрозил видеохостингу YouTube блокировкой на территории России. В регуляторе объяснили, что могут прибегнуть к этой мере, если компания Google, которой принадлежит площадка, не восстановит доступ к двум удаленным каналам Russia Today (RT).

О том, что YouTube заблокировал два немецких канала RT, стало известно 28 сентября. Главный редактор издания Маргарита Симоньян сообщила, что они были удалены без возможности восстановления.