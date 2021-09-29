В Общественной палате оценили перспективы блокировки YouTube

Блокировка YouTube и других социальных сетей, не выполняющих требования российского законодательства, возможна в качестве инструмента принуждения к цифровому миру. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил член Общественной палаты Александр Малькевич. Он добавил, что блокировка ресурсов — вынужденная, крайне нежелательная, но действенная мера.

Роскомнадзор направил обращение в Google с требованием вернуть удаленные каналы Russia Today (RT). Если видеохостинг не восстановит доступ к этим страницам, ему может грозить блокировка на территории России.

Авторы письма добавили, что администрация YouTube нарушает ключевые принципы свободного распространения информации. В Роскомнадзоре назвали их действия актом цензуры в отношении российских СМИ.

Рычаги воздействия

Малькевич напомнил, что с 1 января вступает в силу закон о «приземлении» западных IT-компаний, обязующий их открыть представительства на территории России во главе с гражданами нашей страны.

«Это также обязует их выплачивать налоги и исполнять закон. В том же законе прописаны все меры воздействия на компании, включающие замедление трафика, а также блокировку финансовых транзакций. То есть, если они не согласятся жить по нашим правилам — не смогут работать и зарабатывать на территории России, — объяснил общественник. — Но, так как сейчас деньги у них есть, компании ангажировали блогеров, лидеров общественного мнения, рассказывающих о том, как кровавый режим собирается блокировать YouTube. Это манипулирование и подмена понятий».

Собеседник «Ленты.ру» заметил, что на словах представители соцсетей выказывают полную готовность к сотрудничеству и соблюдению законодательства РФ. Тем не менее, на деле, по его словам, имеет место «хамская цензура в хамской информационной войне», с которой нельзя мириться.

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«Конечно, потенциальная блокировка — это вынужденная мера. Но она крайняя, до нее есть еще целый набор действий, которые можно предпринять. И, как показала история с Twitter, набор действенный. Другое дело, что нам необходим инструментарий, способный бить по карману и наказывать рублем за несоблюдение правил работы на территории нашей страны. Конечно, есть масса популистских заявлений о том, что нужно выписывать компаниям бесконечные штрафы, но выписать их можно сколько угодно — вопрос в выполнении», — заметил Малькевич.

Общественник уверен: потенциальная блокировка соцсетей, вопреки общему мнению, не является цензурой государства в отношении граждан своей же страны, поскольку речь идет только об исполнении законов России, и требование это направлено не в сторону пользователей, а в сторону представителей компаний.

«Если бы государство требовало удалять с платформ материалы, которые ему не нравятся, это была бы цензура. Мы же просто требуем исполнения законодательства России и прописываем комплекс мер воздействия. Если организация не выполняет закон, мы должны понимать, как ее за это наказывать. Нам необходим инструмент принуждения к цифровому миру. Одним из них как раз и является блокировка, ограничение скорости», — заключил Малькевич.

28 сентября YouTube заблокировал два немецких канала RT. Главный редактор издания Маргарита Симоньян отметила, что оба канала удалены без возможности восстановления.