В Госдуме сравнили цензуру YouTube с оруэлловским «министерством правды»

Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина сравнила цензуру YouTube с «министерством правды» из антиутопии Джорджа Оруэлла «1984». Таким образом она прокомментировала в беседе с РИА Новости удаление каналов RT на немецком языке.
По мнению депутата, таким образом Запад создает герметичное пространство, в которое не может попасть неугодная информация, и пытается стереть целые страницы из новейшей истории Германии.
Панина указала, что в настоящее время каналы RT на немецком языке являются единственным источником сведений, на которые не желают обращать внимания правящие круги, например, на миграционный кризис 2015-2016 годов и его последствия.
«Всегда бывает так, что затыкают оппоненту рот те, кому нечего сказать, у него других контраргументов. Разрушая фундамент свободы слова и исторической правды, Запад создает полностью герметичное информационное пространство, функционирующее в духе оруэлловского "министерства правды"», — заключила депутат.
Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что видеохостинг YouTube заблокировал два немецких канала издания без возможности восстановления. По ее словам, YouTube-канал RT DE занимал четвертое место по влиятельности среди немецкоязычных СМИ и был популярнее многих «немецких гигантов».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что ведомство даст ответ на ситуацию с удалением двух YouTube-каналов RT. По ее мнению, американским IT-компаниям не нужен повод, чтобы применить цензуру в отношении неугодных им ресурсов.