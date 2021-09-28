Захарова пообещала ответ МИД на удаление каналов RT

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что ведомство даст ответ на ситуацию с удалением двух YouTube-каналов RT. Об этом сообщает RT.

«Готовим комментарий на этот счет. Он понравится всем, особенно немецким журналистам», — отметила она. По мнению Захаровой, американским IT-компаниям не нужен повод, чтобы применить цензуру в отношении неугодных им ресурсов.

«Для того чтобы "закрывать ресурсы", ни YouTube, ни другим американским интернет-платформам давно уже не требуются никакие "серьезные обвинения" или "формальные поводы"», — отметила представитель МИД.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что видеохостинг YouTube заблокировал два немецких канала издания без возможности восстановления. По словам Симоньян, YouTube-канал RT DE занимал четвертое место по влиятельности среди немецкоязычных СМИ и был популярнее многих «немецких гигантов». Она также написала, что ждет, когда в России запретят немецкие СМИ и закроют корреспондентские немецких телевизионных организаций.