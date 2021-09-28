Симоньян заявила о «медийной войне» Германии и России после удаления каналов RT

Видеохостинг YouTube заблокировал два немецких канала Russia Today (RT). Как сообщила главный редактор издания Маргарита Симоньян в Telegram, оба канала были удалены без возможности восстановления.

По словам Симоньян, YouTube-канал RT DE занимал четвертое место по влиятельности среди немецкоязычных СМИ и был популярнее многих «немецких гигантов». В то же время главред RT обратила внимание на то, что Люксембург отказал телеканалу в выдаче лицензии на вещание, объяснив свое решение мнением властей Германии.

«Это настоящая медийная война, объявленная государством Германия государству Россия», — заявила Симоньян.

Она также написала, что ждет, когда в России запретят немецкие СМИ и закроют корреспондентские немецких телевизионных организаций. «Я уже молчу про санкции к самому YouTube. Хотя бы из самоуважения мы должны это сделать», — заключила главред RT.

Ранее Роскомнадзор обвинил YouTube в двойных стандартах после того, как 4 августа Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу Google и признал обоснованность предыдущих принятых судебных решений по снятию ограничений с документального фильма Александра Рогаткина «Беслан». В регуляторе посчитали такие действия дискриминацией российских зрителей и авторов видео.