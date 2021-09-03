YouTube заблокировал канал казахских «языковых патрулей»

YouTube заблокировал канал организатора казахских «языковых патрулей» Куата Ахметова. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Отмечается, что канал Til Maydani («Волна языка»), на котором казахские националисты публиковали свои видео, заблокировали за «многочисленные или серьезные нарушения правил YouTube в отношении оскорблений, издевательств и угроз».

Ранее стало известно, что Куат Ахметов перебрался на Украину. Отмечается, что он намерен и дальше бороться с русским языком в Казахстане, продолжая устраивать провокации через разветвленную сетку сторонников на родине.

19 августа организатор «языковых патрулей» был задержан казахскими силовиками. Ему предъявили обвинение в разжигании межнациональной розни. Поводом для действий правоохранителей стала публикация Ахметовым видеозаписей рейдов, во время которых националисты проверяли знание сотрудниками магазинов и госучреждений казахского языка, а также называли русских «гастарбайтерами» и заставляли их извиняться на камеру.

Позже стало известно, что активист был отпущен из отделения и смог уехать в Грузию. Журналисты объяснили происходящее покровительством Ахметову со стороны высших должностных лиц Казахстана и его связями с президентом республики Касымом-Жомартом Токаевым.