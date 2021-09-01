Организатор казахских «языковых патрулей» перебрался в Киев

Организатор казахских «языковых патрулей» и националистических акций Til Maydani («Волна языка») Куат Ахметов перебрался на Украину и обратился к правозащитным организациям с просьбой в легализации своего пребывания. Об этом пишет Readovka со ссылкой на знакомых националиста.

По данным издания, сейчас националист находится в Киеве, однако, как долго он сможет оставаться в эмиграции, зависит от помощи правозащитников. При этом, как отмечают собеседники портала, Ахметов не намерен отказываться от борьбы с русским языком, продолжит устраивать провокации на родине через разветвленную сетку сторонников.

Куат Ахметов был задержан казахскими силовиками и доставлен в полицию 19 августа, ему было предъявлено обвинение по статье о разжигании межнациональной розни. Поводом для реакции правоохранителей стали опубликованные в сети видеозаписи, на которых казахские националисты проводят «языковые патрули» в магазинах и государственных учреждениях. Во время рейдов молодые люди называли русских «гастарбайтерами» и заставляли их извиняться на камеру.

Позже стало известно, что националист был отпущен из отделения и смог уехать в Грузию. Журналисты объяснили это покровительством националиста со стороны высших должностных лиц Казахстана и связями с президентом Касымом-Жомартом Токаевым.