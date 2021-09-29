Симоньян призвала ужесточить наказание YouTube за цензуру

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к российским законодателям с просьбой ужесточить наказание IT-гигантам за цензуру СМИ после блокировки двух каналов на YouTube. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Уважаемые законодатели! Не могли бы вы, пожалуйста, принять такое законодательство, чтобы Роскомнадзор не был вынужден смешить искандеры, грозя гуглу штрафом аж в 15 тысяч евро? Или хотя бы объясните, почему Франция может штрафовать гугл на полмиллиарда тех же евро, а мы не можем», — призвала главред RT.

Симоньян также посетовала на действия российских законодателей. По ее мнению, «никто из патриотического лагеря эту логику осмыслить не может».

28 сентября видеохостинг YouTube заблокировал два немецких канала издания без дальнейшего восстановления. По словам Симоньян, YouTube-канал RT DE занимал четвертую строчку по влиятельности среди немецкоязычных СМИ и был популярнее многих «немецких гигантов».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ведомство ответит на ситуацию с удалением каналов RT. По ее мнению, американские IT-компаниям не нуждаются в причине, чтобы применять цензуру в отношении неугодных им ресурсов.