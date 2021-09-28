Роскомнадзор обратился к Google после блокировки каналов RT в YouTube

Роскомнадзор потребовал снять все ограничения с каналов RT DE и Der Fehlende Part в YouTube, об этом сообщается в письме ведомства, адресованного Google, пишет РИА Новости.

Ведомство потребовало разблокировать источники немедленно и проинформировать об этом Роскомнадзор. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций рассматривает действия YouTube против каналов RT в ФРГ как акт цензуры. В ведомстве подчеркнули, что такие меры недопустимы. «Действия видеохостинга YouTube в отношении вышеупомянутых каналов нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней», — обратился к Google Роскомнадзор.

О блокировке двух каналов в Германии сообщила во вторник, 28 сентября, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. По ее словам, они удалены без возможности восстановления.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова пообещала, что ведомство даст ответ после ситуации с удалением двух YouTube-каналов RT.