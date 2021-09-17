Facebook заблокировал аккаунт журналиста Красовского

Журналист RT Антон Красовский сообщил, что Facebook на месяц заблокировал его аккаунт

Социальная сеть Facebook на месяц заблокировала аккаунт журналиста телеканала RT Антона Красовского. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Украинский модерационный центр блокирует мою страницу в Facebook раз в неделю и на месяц. Так продолжается давно. Мы написали претензию в головной офис компании, и — поверьте — добьемся реакции от людей, зарабатывающих на русском рынке миллиарды», — отметил Красовский.

Также к публикации журналист прикрепил письмо к Facebook от главного редактора RT Маргариты Симоньян, которая потребовала разблокировать аккаунт журналиста и провести «тщательное расследование в отношении сотрудников, ответственных за дискриминационные действия, совершенные от лица организации».

Ранее сообщалось, что видеохостинг YouTube заблокировал видео Красовского с российским вирусологом Дмитрием Львовым. Тогда в компании объяснили, что их интервью якобы нарушало правила сообщества и предоставляло «недостоверную медицинскую информацию».