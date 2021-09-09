Ведущего «России 1» заблокировали в Twitter

Twitter заблокировал страницу ведущего программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» и кандидата в депутаты Госдумы Евгения Попова. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, где также обвинил соцсеть во вмешательстве в выборы.

Попов приложил скриншот из своего аккаунта, в котором говорится, что страницу заблокировали за нарушение правил Twitter (пункт про публикацию частной информации). В спорном посте телеведущий опубликовал телефонный номер общественной приемной и ее адрес.

«Ау, Twitter, не смешите москвичей! Тоже мне — русского Трампа нашли. Так и напишите: не нравится активная гражданская позиция кандидата в Государственную Думу России. Однако моя гражданская позиция и моя предвыборная кампания — не вашего ума дело», — пожаловался Попов.

Телеведущий добавил, что москвичи способны сами разобраться, как им жить, обвинил американскую соцсеть во вмешательстве в российские выборы и пригрозил Twitter ответственностью за это.

19 сентября в России состоится единый день голосования, в ходе которого граждане выберут депутатов Государственной Думы VIII созыва. Тогда же пройдут выборы глав 12 субъектов и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 регионах.