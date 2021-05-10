YouTube заблокировал видео RT с вирусологом Дмитрием Львовым

Видеохостинг YouTube заблокировал интервью телеканала RT с российским вирусологом, бывшим директором НИИ вирусологии имени Д.И.Ивановского РАМН Дмитрием Львовым. В течение семи дней видео будет удалено с платформы. Об этом издание сообщило в своем Telegram-канале.

Отмечается, что интервью вирусолога журналисту Антону Красовскому якобы нарушало правила сообщества и предоставляло «недостоверную медицинскую информацию». RT уточнил, что администрация YouTube не сообщила владельцам канала, о каких конкретно нарушениях идет речь.

В конце апреля YouTube заблокировал несколько публикаций RT, ограничил возможность загрузки новых роликов и проведения прямых трансляций. В администрации YouTube уточняли, что RT распространяет недостоверную информацию о коронавирусе. За телеканал тогда вступился Роскомнадзор, потребовав от платформы срочно снять ограничения для издания.