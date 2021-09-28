Павел Дуров объяснил блокировку каналов антипрививочников в Европе

Глава Telegram Дуров: каналы антипрививочников в Италии и ФРГ закрыли за призывы к насилию

Основатель Telegram Павел Дуров объяснил, почему мессенджер заблокировал каналы антипрививочников в Европе. По его словам, в них содержались призывы к насилию в отношении медиков, написал Дуров в своем канале.

Дуров рассказал, что администрации мессенджера пришлось закрыть каналы противников вакцинации от СOVID-19 в Италии и ФРГ, поскольку пользователей подстрекали к насилию в отношении врачей и должностных лиц, связанных с прививками. Так, за немецким каналом следили более 40 тысяч подписчиков.

«Такие каналы нарушают правила Telegram, Apple, Google, а также местные законодательные акты», — подчеркнул глава Telegram.

По словам Дурова, команда мессенджера предупреждала администраторов каналов о запрете призывов к насилию на площадке, однако те не предприняли никаких действий.

Ранее Дуров объяснил блокировку бота «Умного голосования» в «дни тишины» интересами пользователей и требованиями корпораций Apple и Google. По его мнению, просьба о блокировки агитационных ботов перед выборами в России не являлась антиконституционной.