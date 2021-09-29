В России пригрозили заблокировать YouTube за удаление каналов RT

Роскомнадзор пригрозил заблокировать YouTube, если он не восстановит каналы Ruusia Today

Роскомнадзор направил обращение в Google с требованием вернуть удаленные каналы Russia Today (RT). Если видеохостинг не восстановит доступ к этим страницам, ему может грозить блокировка на территории России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение надзорного органа.

«В случае неисполнения владельцем ресурса предупреждения Роскомнадзора, законодательством предусмотрены меры полного или частичного ограничения доступа», — отметили в ведомстве.

Авторы письма добавили, что администрация YouTube нарушает ключевые принципы свободного распространения информации. В Роскомнадзоре назвали их действия актом цензуры в отношении российских СМИ.

28 сентября YouTube заблокировал два немецких канала RT. Главный редактор издания Маргарита Симоньян отметила, что оба канала удалены без возможности восстановления.

В Госдуме прокомментировали новость о блокировке. Член комитета по международным делам Елена Панина сравнила цензуру YouTube с «министерством правды» из антиутопии Джорджа Оруэлла «1984».

Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что ее ведомство прокомментирует ситуацию в ближайшее время. Она подчеркнула, что ответ Министерства понравится всем, «особенно немецким журналистам».