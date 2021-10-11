Познер отреагировал на присуждение Нобелевской премии мира Муратову

Ведущий Первого канала Владимир Познер отреагировал на присуждение Нобелевской премии мира главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову. В материале, опубликованном на сайте «Познер Online», журналист признался, что сначала удивился решению Нобелевского комитета, а потом обрадовался.

Телеведущий рассказал, что в день объявления Муратова лауреатом Нобелевской премии ему оборвали телефон с просьбами прокомментировать случившееся. Познер признался, что отказал всем, потому что пообещал высказать свое отношение к ситуации один раз в личном блоге, «без кривотолков и разночтений».

Журналист напомнил, что ученый и предприниматель Альфред Нобель в своем завещании постановил, что премия мира должна быть вручена тому, «кто сделал больше всех или лучшую работу в пользу братства между народами, за упразднение или сокращение имеющихся армий и за организацию и продвижение конгрессов мира». Познер заявил, что в истории премии было немало случаев, когда деятельность лауреатов не соответствовала тому, что постановил Нобель, и это вызывало споры.

Также ведущий Первого канала обратил внимание, что премию 17 раз присуждали различным организациям, что, по его словам, вновь противоречит тому, о чем говорил Нобель, который настаивал, что награду должен получать именно человек. «В особенности [вызывает споры], конечно, премия мира, поскольку в ней, хочешь не хочешь, замешана политика. А там, где политика, всегда будут споры», — уточнил он.

Познер добавил, что награждение Нобелевской премией главного редактора оппозиционной газеты вызвало жаркие споры, в которых, как подчеркнул журналист, он не собирается участвовать. «Узнав об этом решении, я сначала удивился, потом обрадовался и от всей души хотел бы поздравить Дмитрия Муратова с этим делом и пожелать ему и его газете дальнейших успехов», — заключил он.

О том, что Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира, стало известно 8 октября. Награду также получила филиппинская журналистка Мария Ресса. Нобелевский комитет присудил им премию «за усилия по защите свободы слова, что является необходимым условием демократии и прочного мира».