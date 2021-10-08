Киселев раскритиковал присуждение Муратову Нобелевской премии мира

Телеведущий и журналист Дмитрий Киселев раскритиковал вручение Нобелевской премии мира главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову. Соответствующий комментарий опубликовал Telegram-канал «Радио Sputnik».

«Такие решения девальвируют саму премию, трудно на нее уже ориентироваться», — заявил Киселев. Собеседник радиостанции также подчеркнул, что Нобелевская премия мира — одна из самых спорных номинаций в Нобелевском комитете.

О присуждении Муратову премии стало известно 8 октября. Лауреатом также стала филиппинская журналистка Мария Ресса. Их удостоили награды «за усилия по защите свободы слова, что является необходимым условием демократии и прочного мира».

Муратов — российский журналист, телеведущий, один из основателей и главный редактор «Новой газеты». Он стал третьим россиянином, который был удостоен премии мира. До него приз получали ученый-физик и правозащитник Андрей Сахаров и первый президент СССР Михаил Горбачев.