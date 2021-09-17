Стало известно о назначенном Дмитрию Киселеву лечении

Телеведущий Дмитрий Киселев, которого госпитализировали с коронавирусом, будет проходить курс лечебной физкультуры (ЛФК). Как стало известно Telegram-каналу Mash, такое лечение ему назначили врачи.

Отмечается, что специальные упражнения помогут журналисту восстановить легкие после перенесенной инфекции и нормализовать дыхательную систему. В настоящее время Киселев идет на поправку, медики оценивают его состояние как удовлетворительное.

Ранее сам телеведущий рассказал, что чувствует себя хорошо. Благодаря прививке и ревакцинации сценарий моей болезни идет по щадящему пути. Хотя, конечно, врачам приходится со мной поработать», — поделился Киселев, добавив, что ощущает себя как в санатории.

Журналиста положили в больницу 7 сентября. Тогда он был в состоянии средней тяжести, поражение легких Киселева составляло 25-50 процентов.