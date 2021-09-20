Дмитрий Киселев выздоровел от коронавируса

Телеведущий и журналист Дмитрий Киселев, которого госпитализировали с коронавирусом, сообщил, что выздоровел. Его слова передает РИА Новости.

Киселев заявил, что его последний ПЦР-тест на коронавирус оказался отрицательным. «Спасибо врачам и сестрам 52 больницы и всем, кто поддерживал меня эти две недели», — сказал он.

О госпитализации Киселева с коронавирусом стало известно во вторник, 7 сентября. Журналист был в состоянии средней тяжести. Отмечалось, что в начале болезни он жаловался на сухой кашель. Кроме того, у телеведущего наблюдались нехватка воздуха и повышенная температура.

Из-за болезни Киселев впервые пропустил «Вести недели» на телеканале «Россия 1». Тогда же он заявил, что идет на поправку, и уточнил, что большую роль в этом сыграла своевременная вакцинация от COVID-19. «Если бы не "Спутник", то хрипел бы сейчас в реанимации на ИВЛ с неясной перспективой», — подчеркнул он.