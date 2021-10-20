Познер отреагировал на предложение патриарха Кирилла ввести уроки религиоведения

Ведущий Первого канала Владимир Познер ответил на высказывания патриарха Московского и всея Руси Кирилла о том, что в школах необходимо изучение религии. В беседе с Инфо24 журналист заявил, что изучение религии в школах не искоренит проблему стрельбы в учебных заведениях.

По мнению Владимира Познера, патриарх Кирилл сильно заблуждается. В качестве примера ведущий привел опыт американских школ, где изучение религии является обязательным, но случаи стрельбы в учебных заведениях по-прежнему происходят. «Это, знаете, такой простой ответ на очень сложную проблему. Или это попытка добиться того, чтобы православие преподавали в школах, несмотря на то, что у нас светское государство», — отмечает телеведущий.

Журналист считает, что в первую очередь необходимо понять причины, побуждающие школьников совершать преступления. Для этого необходимо собрать группу из психологов и других экспертов, которые подробно изучат причины такого поведения. По мнению телеведущего, переходить к конкретным действиям следует только после этого.

Владимир Познер также отметил, что громкое обсуждение случаев стрельбы в школах приводит к тому, что другие подростки стремятся этому подражать. «Я бы предложил как можно меньше об этом писать. Конечно, не нужно скрывать такие вещи, я не за то, чтобы была цензура. Но такие вещи, когда их громко обсуждают, некоторых людей, и не всегда даже подростков, побуждают повторять это, чтобы стать знаменитыми и захотеть этому подражать. Это нужно иметь в виду», — заключил он.

Ранее патриарх Кирилл предложил внедрить уроки православия в школах. Он считает, что случаев стрельбы в учебных заведениях можно избежать, если преподавать школьникам основы религий. По его мнению, нападения на школу в Казани, вузы в Перми и Керчи, а также американскую школу «Колумбайн» связаны с «псевдорелигиозной сферой».