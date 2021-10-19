Познер поделился подробностями сна с Моникой Белуччи

Познер рассказал о том, как однажды во сне сыграл постаревшего Джеймса Бонда

Ведущий Первого канала и журналист Владимир Познер поделился мнением о фильме «Не время умирать», посвященном Джеймсу Бонду. В материале, опубликованном на сайте «Познер Online», журналист также рассказал, что однажды видел сон, связанный с франшизой: в нем участвовали сам Познер в роли постаревшего Бонда и актриса Моника Белуччи.

«Смешно об этом говорить, но вы знаете, как-то мне приснился сон, в котором я снимаюсь в кино о Джеймсе Бонде. Я в роли постаревшего Бонда, который находится на пенсии, но его призывают по какому-то делу, он необходим и снова возникает», — поделился подробностями телеведущий. По словам Познера, в этом сне его герой влюбился в женщину, которую играла Белуччи. В конце Бонд погиб, защищая ее.

Познер добавил, что считает лучшим исполнителем роли Джеймса Бонда актера Шона Коннери. Журналист также раскритиковал современные фильмы о спецагенте: по его мнению, в последних картинах нет того юмора и самоиронии, которые были в первых. «Там был стеб, но такой — тонкий, английский. А сейчас все так невероятно серьезно и Дэниел Крейг изображает из себя такого супермена, без улыбки…» — заключил Познер.

Мировая премьера фильма «Не время умирать» (No Time to Die) с Дэниелом Крейгом в главной роли состоялась 28 сентября. Изначально она была запланирована на апрель 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса премьеру несколько раз переносили.

Вы переходите на спецпроект «Алгоритм. Кто тобой управляет?»



