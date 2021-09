Джеймс Бонд спас одну из крупнейших сетей кинотеатров

Выход нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» (No Time to Die) спровоцировал рост акций второй по величине сети кинотеатров в мире Cineworld, передает Bloomberg.

Во вторник, 28 октября, состоялась мировая премьера картины «Не время умирать» (No Time to Die) с Дэниелом Крейгом в главной роли. Шпионский боевик спас компанию: акции выросли в связи с ожиданием больших кассовых сборов от фильма. Ее ждет самый высокий прирост за месяц с февраля 2021 года, указывает агентство.

По словам старшего аналитика в компании Hargreaves Lansdown Сюзанны Стритер (Susannah Streeter), один фильм о Бонде не вернет компанию к допандемийному уровню, однако предстоящие премьеры ряда блокбастеров могут этому поспособствовать. Выход фильма «Не время умирать» был запланирован на апрель 2020 года. С того момента он откладывался уже несколько раз. Его отсрочка вместе с переносом премьер других фильмов-блокбастеров поставила под сомнение способность киноиндустрии пережить пандемию.

Однако все изменилось после выхода фильма «Шан-Чи и легенда десяти колец» (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings), который собрал рекордные 94,7 миллиона долларов в кинотеатрах США и Канады за четыре выходных дня, приуроченных ко Дню труда.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса Cineworld приостановила работу сотен кинотеатров в США и Великобритании, из-за чего акции компании рухнули на 60 процентов. На данный момент рыночная капитализация Cineworld составляет 1,1 миллиарда фунтов (1,5 миллиарда долларов), что намного ниже пикового уровня в 4,4 миллиарда фунтов (5,9 миллиарда долларов) в 2018 году.