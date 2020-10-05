Одна из крупнейших киносетей мира закроет сотни своих залов

Вторая по величине сеть кинотеатров в мире Cineworld Group решила закрыть все свои залы в США и Великобритании из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет Bloomberg.

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Сеть приостановит работу 536 кинотеатров Regal в США и более сотни (127) британских представительств, что затронет около 45 тысяч сотрудников. На фоне этого заявления акции Cineworld рухнули на 60 процентов. Долг компании уже вырос до 8,5 миллиарда долларов (с 467 миллионов в 2017 году).

На решение временно закрыть залы повлияла не только пандемия, но и заявление киностудии Universal о том, что будут отложены до следующего года премьеры фильмов «Не время умирать» и «Форсаж-9». В Cineworld заявили, что не смогут предоставить клиентам широкий спектр фильмов, который бы заставил их вернуться в кинотеатры.

Акции кинотеатра AMC Entertainment упали на 10 процентов после известия, что его крупнейший конкурент Cineworld закрывает свои залы. Аналитик Алан Гоулд отметил, что продажи билетов в США, как ожидается, рухнут на 85 процентов в четвертом квартале этого года.

Ранее стало известно, что премьеру нового фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде «Не время умирать» (No Time to Die) отложили во второй раз из-за эпидемии коронавируса. Премьера 25-й части должна состояться 2 апреля 2021 года.