Дочь Пескова дала негативный прогноз по российской экономике

Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, дала негативный прогноз по экономике страны. Соответствующее заявление она сделала в Instagram-stories.

Отвечая на вопрос подписчика, переживет ли экономика «еще один этап изоляции», Пескова написала: «Наша — не думаю». Подробности она раскрывать не стала.

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В сентябре агентство Bloomberg сообщило, что восстановление российской экономики от кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса, стоит под угрозой. Это обосновано решением властей сократить стимулирующие меры в текущем году.

Еще одним препятствием может стать вторая волна пандемии коронавируса: число инфицированных растет. Однако власти пока не намерены снова вводить ограничения.

В апреле Елизавета Пескова порассуждала о плюсах режима самоизоляции, введенного в России из-за пандемии коронавируса, и высказала недоумение тем, что молодежь жалуется на скуку взаперти. Пескова уточнила, что из-за вынужденных ограничений ее жизнь никак не поменялась.

В конце марта в России начал действовать режим самоизоляции: гражданам рекомендовали по возможности оставаться дома. В Москве и Подмосковье закрылись заведения общепита, салоны красоты, торговые центры, кинотеатры и другие общественные места. Компании понесли многомиллионные убытки. В начале июня режим самоизоляции в Москве был отменен.