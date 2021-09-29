Кейт Миддлтон пришла на мировую премьеру «Бонда» в роскошном золотом платье

Принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили мировую премьеру фильма «Не время умирать» в Лондоне

В Великобритании состоялась мировая премьера нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать». Показ посетили члены королевской семьи — принц Чарльз с супругой Камиллой Паркер-Боул, а также принц Уильям и Кейт Миддлтон, пишет BBC.

Герцогиня Кембриджская пришла на премьеру фильма в Лондоне в роскошном золотом наряде, который украшен пайетками. Она также добавила к своему образу драгоценности. Отмечается, что стоимость платья Миддлтон от бренда Jenny Packham составляет 2800 фунтов или почти 280 тысяч рублей.

Как специальных гостей на показ 25-й части Бондианы пригласили медиков и военнослужащих в качестве благодарности за их работу в условиях пандемии коронавируса. Премьера фильма состоялась в королевском Альберт-холле.

«Не время умирать» стал 25-й частью в серии фильмов про Бонда и пятым фильмом про спецагента 007, в котором главную роль сыграл Дэниел Крейг. Продюсер франшизы Барбары Брокколи заявила, что замену ему станут искать только в 2022 году.

Ранее Дэниел Крейг высказался о своем отношении к агенту 007 в женском обличии. Он уверен, что вместо приглашения актрис на мужские роли «нужно создать достойные роли для женщин». «Почему женщина должна играть Джеймса Бонда, когда должна быть роль не хуже Бонда, но только для актрис?» — заключил 53-летний актер.

