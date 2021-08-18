Тяга к роскошной жизни Кейт Миддлтон до брака вызвала негодование Елизаветы II

Королева Великобритании Елизавета II была недовольна расточительным поведением невесты своего внука, принца Уильяма, до их брака. Об этом автор биографии британских принцев Кети Николь (Katie Nicholl) рассказала изданию The Sun.

Писательница заявила, что внимание монарха привлекла постоянная тяга Кейт Миддлтон к роскошной жизни и отдыху на экзотических курортах. Известно, что до помолвки принц и его возлюбленная часто проводили время на горнолыжных склонах или на острове Мюстик архипелага Гренадины. По этой причине в местной прессе Миддлтон прозвали королевой Мюстика.

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«Молодой женщине, которой в будущем, вероятно, суждено стать королевой, не подобает прыгать из одного пятизвездочного отеля в другой», — сетовала тогда Елизавета II. Николь уточнила, что легкомысленная демонстрация богатства вызывала негодование у королевы, поскольку в те времена Великобритания находилась в рецессии.

Кроме того, по словам писательницы, будучи одним из самых трудолюбивых членов королевской семьи, Елизавета II настаивала, чтобы Кейт Миддлтон построила карьеру до того, как выйдет замуж за принца. Однако, невзирая на мнение бабушки, Уильям сделал ей предложение. Свадьба состоялась в 2011 году.

В июле Елизавета II раскритиковала свадебное платье герцогини Кембриджской Кэтрин, в котором она выходила замуж за принца Уильяма. В сети появились кадры с публичного показа свадебного наряда Миддлтон, который проходил в Букингемском дворце. На видео слышно, как королева комментирует будущий наряд герцогини: «Это ужасно, не так ли? Ужасно, это ужасно. Это выглядит очень жутко».