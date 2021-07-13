Королева Елизавета II раскритиковала свадебное платье Кейт Миддлтон

Королева Великобритании Елизавета II раскритиковала свадебное платье герцогини Кембриджской Кэтрин, в котором она вышла замуж за принца Уильяма в 2011 году. Об этом сообщает The Sun.

Согласно материалу, в сети появились кадры с публичного показа свадебного платья Миддлтон, который проходил в Букингемском дворце. Известно, что создателем наряда является креативный директор бренда Alexander McQueen Сара Бертон (Sarah Burton)

На опубликованном видео слышно, как королева комментирует будущий наряд герцогини. «Это ужасно, не так ли? Ужасно, это ужасно. Это выглядит очень жутко», — высказывалась она.

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Свадьба принца Уильяма, герцога Кембриджского, и Кэтрин Миддлтон состоялась 29 апреля 2011 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Принц Уильям — старший сын Чарльза, принца Уэльского — познакомился с Кейт Миддлтон в 2001 году, когда они учились в Сент-Эндрюсском университете. Об их обручении 20 октября 2010 года было объявлено 16 ноября 2010 года.

В июне стало известно о переменах во внешности Кейт Миддлтон ради замужества. Как сообщил Биограф королевской семьи Том Куинн (Tom Quinn), Миддлтон начала готовиться к свадьбе задолго до замужества и помолвки. «Кейт еще до свадьбы начала полностью менять свой гардероб. Ее одежда начала отражать сдержанность и скромность, чтобы люди могли увидеть эти качества в ее характере. Я думаю, она хотела поскорее стать женой Уильяма и начала меняться, чтобы заранее быть к этому готовой», — рассказал Куинн в документальном фильме William & Kate («Уильям и Кейт»).