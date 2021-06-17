Стало известно о переменах во внешности Кейт Миддлтон ради замужества

Биограф королевской семьи Том Куинн (Tom Quinn) сообщил, что в молодости герцогиня Кембриджская Кэтрин изменила внешность и поведение ради брака с принцем Уильямом. Соответствующая информация появилась на Mirror.

В 2010 году герцог Кембриджский Уильям сделал Кэтрин предложение во время отпуска в Африке. Однако, как сообщил писатель, Миддлтон начала готовиться к свадьбе задолго до замужества и помолвки. «Кейт еще до свадьбы начала полностью менять свой гардероб. Ее одежда начала отражать сдержанность и скромность, чтобы люди могли увидеть эти качества в ее характере. Я думаю, она хотела поскорее стать женой Уильяма, и начала меняться, чтобы заранее быть к этому готовой», — рассказал Куинн в документальном фильме William & Kate («Уильям и Кейт»).

По словам эксперта, до встречи с принцем Миддлтон выглядела иначе. Он добавил, что, помимо внешности, Кэтрин начала работать над манерами и вести себя так, как подобает будущей королеве.

Отношения Миддлтон и герцога Кембриджского начались в 2003 году. Уильям сохранял их связь в тайне, поскольку хотел убедиться в том, насколько серьезными являются их отношения. Никто не знал о связи до 2004 года, когда пару заметили на семейном ужине на горнолыжном курорте.

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Принц Уильям и Кейт Миддлтон встречались на протяжении семи лет. В 2009 году в СМИ герцогиню Кембриджскую прозвали Waity Katie («Ждущая Кэти»), так как ее возлюбленный за шесть лет отношений не сделал ей предложение. «Мать Кейт Кэрол (Carole) была этим очень обеспокоена. Ее дочери было около 30 лет, а на ее пальце все еще не было кольца», — поделилась королевский корреспондент Кэти Николл (Katie Nicholl) в интервью для журнала Vanity Fair.

Ранее Кейт Миддлтон отдала дань покойной свекрови принцессе Диане и пришла на саммит G7 в ее браслете, украшенном жемчугом и бриллиантами. Она также была одета в платье-пальто от Alexander McQueen молочного цвета за три тысячи фунтов стерлингов (304 тысячи рублей). Кроме того, на герцогине были туфли на каблуке, а завершал наряд белый клатч.