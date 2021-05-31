Кейт Миддлтон пришла на прививку в дешевой одежде и вызвала ажиотаж в сети

Герцогиня Кембриджская Кэтрин пришла на вакцинацию от COVID-19 в дешевом наряде и вызвала ажиотаж в сети. Об этом сообщает Mirror.

Кейт Миддлтон посетила Музей науки в Лондоне, где ей сделали первую прививку. Она была одета в голубые джинсы прямого кроя, изготовленные масс-маркетовым производителем & Other Stories. Стоимость брюк составляет 65 фунтов стерлингов (около 6,5 тысячи рублей). По информации издания, в настоящий момент на официальном сайте марки модель Favourite Cut Cropped распродана в большинстве размеров.

Кроме того, жена принца Уильяма дополнила свой образ белым топом с укороченными рукавами из летней коллекции шведского бренда H&M. После ее появления на публике поклонники полностью раскупили указанную вещь в онлайн-магазине.

Ранее в мае герцогиня Кембриджская Кэтрин удивила журналистов выходом в свет в дешевом украшении популярного онлайн-ретейлера Asos. Она посетила выставку карикатур Рафаэля, представленную в Лондонском музее и посвященную 500-летию со дня смерти художника. Для мероприятия Миддлтон выбрала золотистые серьги-кольца, выполненные в виде переплетенной цепи. Цена аксессуара составляет 10 фунтов стерлингов (1042 рубля). После выхода герцогини он также был полностью распродан.